私校退撫儲金 明年可望每月多領4000元

2019-05-08 08:42

〔記者林曉雲／台北報導〕私校退撫儲金明年元日起將實施分期請領、延後請領，以及增加「人生週期基金」新選擇等新制，預計新制適用對象有2萬7千多名退休老師，以及在職的5萬3千多名老師計8萬多人，如以30年的年資退休估算，明年起每月有機會增加4千元以上的收入。

私校退撫儲金管今年以來報酬率為保守型5.36％、穩健型10.99％、積極型14.27％，三種投資組合均繳出優異成績。

私校退撫儲金管理委員會執秘賴俊男說明，保守型是8成定存、2成投資股票，保守型今年報酬率是5.36％，遠高於2年期定存利率1點多％，而穩健型是定存和股票各半，積極型則是2成定存、8成股票，報酬率多高於一般投資，也克服通貨膨脹問題。

賴俊男表示，今年9月28日教師節起可增額提撥，老師可選擇是否要再提撥薪水的4.2％，此提撥額度是免稅，學校須提撥1元以上，但只要老師選擇加碼，學校一定要幫老師增額。此外，現制是一次領，但從明年1月1日起，老師退休後可選擇把錢留在基金中作投資，亦即分期請領、部分請領或延後請領。

賴俊男舉例說明，私校老師年資30年退休跨新舊制，退休拿到公保年金每月約2萬元，私校退撫年金終身可領月退約1萬5千元，依現制目前每個月約可拿到3萬5千元，但明年採取分期請領，99年退休以後約有2萬7千多人，如以收益率4％推估，退休老師把錢交回儲金再分期請領，每個月可領到的錢有機會增加4千元以上。至於延後請領，則是退休之後可選擇先不領，把錢放在儲金內，等待市場投資狀況轉好再領出。

明年元旦也會實施人生週期基金新制，賴俊男表示，老師在私校教書時如未選擇儲金類型，目前是納入保守型，明年起則會歸為人生週期基金，電腦系統會依老師的年齡作最好的配置，年輕愈輕就可增加積極型比率，例如30歲之前可100％放在積極型，隨年齡增加，再轉到穩健型、保守型，完全客製化處理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/