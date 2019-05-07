「國際毒草」銀膠菊入侵太平 3校拉起警戒線

2019-05-07 19:32

〔記者陳建志／台中報導〕緊鄰太平區光德路旁一塊面積約3公頃，台糖所有的空地，近日遭民眾發現長滿有「國際毒草」稱號的外來種銀膠菊，因開滿小白花的外觀和滿天星很像，不知道的民眾還開心住家附近多了一片花園，市議員李麗華接獲陳情到場察看大吃一驚，因附近就是慈明、長億高中、光隆國小，擔心花粉造成學生和附近民眾出現過敏、皮膚炎、鼻炎等症狀，要求市府和台糖儘快剷除，並拉起警戒線示警。

太平區光德路在慈明高中校門前停車場對面，有一塊面積約3公頃的空地，近來民眾發現，空地有一大半的面積，全當長出葉子像艾草，但開出的小白花像滿天星的植物，有人好奇摘採後皮膚立刻發癢，回家上網查資料，才發現是外來種的「國際毒草」銀膠菊，趕緊跟市議員李麗華陳情。

李麗華今天邀集光隆里長張雅芳、慈明高中校方等人到場察看，驚訝在人車往來頻繁的光德路大馬路邊，竟然長滿一大片的銀膠菊，因對面就是慈明高中，不遠處還有長億高中、光隆國小，加上是前往大里工業區的要道，擔心民眾接觸到銀膠菊的花粉，出現過敏、皮膚炎、鼻炎等症狀，要求市府、台糖一定要儘快剷除。

市府農業局林務及自然保育科長陳英琮表示，日前已接獲民眾反應，已排定明天下午和台糖與太平公所人員到場會勘，因該處銀膠菊已經開花，將要求台糖在最短的時間內剷除，並將植株焚燒，還未剷除前將要求製作告示牌，提醒民眾勿接近、接觸。

陳英琮科長說，銀膠菊花粉易造成人體過敏，建議民眾若發現想剷除，應穿著長袖衣物、戴手套和口罩，接觸銀膠菊後也要儘快洗手，並將拔除的植株放置在黑色塑膠袋中悶腐或乾燥後焚燬。

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