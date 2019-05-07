騎車顛到雞蛋破光！朴子中正路老街將重鋪

2019-05-07 19:36

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市中正路老街，現有路面採石磚鋪設，但磚與磚之間空隙多，且經車輛長久輾壓後變形，路面高低有落差，民眾稱騎車顛簸到雞蛋破光，朴子市公所決定運用公所經費重鋪，採用壓花地坪，改善現有缺失並保留老街氣氛，預定本週動工，6月底前完工。

中正路是朴子市知名老街，有東亞大旅社、朴子市第一市場、老藥房、天公壇等景點，真好味鴨肉飯、阿菊肉粽等小吃；中正里長蘇俊偉說，中正路路面採用石磚，有空隙、高低有落差，被里民形容「載雞蛋騎完中正路就破光」，且空隙易卡菸蒂、炮渣等小垃圾，清潔人員清理打掃困難，甚至需要一支支用手撿起，鄰近民眾抱怨已久。

中正路老街是朴子門面之一，朴子市長吳品叡上任後決定以公所280多萬元經費進行路面改善工程，為搭配老街特色，採用混凝土壓花地坪，路面不易滑，空隙淺易清潔，也不會有石磚會移動的問題。

公所秘書吳振名說，原訂施工時程為中正路東段（光復路至市東路之間）5月9日至16日開挖及施工，5月17日人、機車通行、6月12日汽車通行；中正路西段（市東路至市西路）5月16日至23日開挖施工、5月24日人、機車通行、6月19日汽車通行，但最近縣府正在該路段污水下水道工程，且最近天氣不穩定，工期可能會隨之調整。

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