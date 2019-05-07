教你報稅！國稅局嘉義縣分局將啟動巡迴列車

2019-05-07 21:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕5月是申報個人綜合所得稅時節，南區國稅局嘉義縣分局為讓民眾完成申報，進行報稅巡迴列車，9日在朴子市農會、16日於嘉義長庚醫院、18日在屈臣氏朴子門市及23日在衛福部朴子醫院設立報稅服務窗口。

嘉義縣分局轄區綜所稅申報量約5萬6000多件，到5月6日為止已受理15976件，一天約4000件，今年實施所得稅制優化方案，多項扣除額調高，減輕民眾報稅負擔，標準扣除額單身12萬元、夫妻合併申報24萬元、薪資所得特別扣除額20萬元、身心障礙特別扣除額20萬元、幼兒學前特別扣除額12萬元。

嘉義縣分局表示，巡迴列車提供健保卡網路註冊、查調所得及扣除額、輔導稅額試算確認或網路申報及收件等服務，中午不休息，民眾攜帶身分證、印章及健保卡、自然人憑證、稅額試算通知書等申報資料，可完成個人綜所稅申報；嘉義長庚紀念醫院及屈臣氏朴子門市兩場次，現場提供稅務諮詢服務，推廣行動支付繳稅，下載統一發票兌獎APP送好禮及捐發票換好禮。

國稅局嘉義市分局長林啟智表示，目前嘉義市已受理6000多件，今年優化方案還有個人居住者股利所得課稅新制，民眾疑問較多，市政大樓報稅現場有志工協助，5月19日將在嘉義市議會大樓提供報稅服務。

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