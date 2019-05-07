輕便清污器、簡易救難裝置 小兄妹勇奪大馬發明展雙金

2019-05-07 19:31

〔記者李容萍／桃園報導〕「爸爸，為什麼天空是藍色的？」「媽媽，為什麼飛機會飛？」好奇心是人類與生俱來的本能，桃園市有得雙語中小學國小部五年級學生林寓涵，攜手中壢國中八年級的哥哥林瀚（有得雙語中小學畢業校友）創意發想，利用假日完成「輕便清污器」、「簡易救難裝置」兩項作品參加馬來西亞國際發明展，揮出雙金全壘打，兩項作品進入申請專利階段，展覽期間已有廠商表達能商品化的合作意願。

「輕便清污器」是利用大氣壓力的原理，設計出負壓吸水排汙的功能，可清除魚缸內的汙物或換水的功效，非常方便。因為設計可一個人輕鬆操作，不費力、免電力，還可以依需要，自己決定排汙的時機，相當實用。

「簡易救難裝置」則是利用簡易拋繩槍，將繩索拋向被救難端，再利用單向運輸或雙向運輸的簡易「流籠」，將救難物資運達被救難端。相較救難單位的拋繩槍重達25公斤，簡易拋繩槍才0.4公斤，這項作品經多次改良精進後，可增加許多功能及效益。

校長蘇景進說，這次國際發明展能獲得兩面金牌，要感謝指導老師官賢相將小朋友天真的想像力，輔以科學原理，再轉換為解決環境、氣候變遷下，人們需要簡易、輕便的救難設施，以及解決愛好水族寵物惱人的清污問題。同時灌輸商業思維，要孩子們分析市面上既有設施優缺，並動手在網路查證商品專利。

官賢相也說，馬來西亞國際發明展是亞洲最大的發明展，每年有超過1000件作品參展，也是著名11大國際發明展之一， 鼓勵學生參加發明競賽，是要推動「少年企業家培訓計畫」，要教給孩子們設定目標、按部就班、堅持到底、完成夢想的成功四部曲，為台灣打造新一代的台灣之光。

媽媽張瑞瑜提到，林瀚、林寓涵自幼一起玩有主題、有情境（例如迎神繞境藝閣、花車遊行）的樂高積木、湯瑪士小火車；她也會設計、縫製萬聖節變裝造型服飾。個性沉穩的哥哥，優異學業成績的獎勵是鋼彈與變形金剛等組合玩具；喜歡用肢體探索世界的妹妹，最愛在美術作品與芭蕾舞盡情揮灑旺盛的創造力；在科學探索這條路，一家四口過去幾年精心海外旅遊和自助旅行規劃，其中，造訪各國科學博物館，讓小兄妹近距離與外國小朋友互動合作，且樂在其中動手實作的美好體驗與回憶。

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