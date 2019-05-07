徒步登高賞台北101 母伴憨兒運動求減緩老化

2019-05-07 19:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕一般人挑戰台北101大樓可能選擇登高賽，但行動較不便的憨兒只能登高「看」101大樓，但這樣的的運動已經帶給他們復健效果。第一社福基金會今舉辦「登高示愛」活動，邀請憨兒在母親陪伴下徒步7層樓高度觀賞101外，也與母親一起進行蛋糕裝飾、獻花等互動，不只透過運動進行復健，也提前度過母親節。

根據第一社福針對服務對象的家庭調查顯示，4成5的媽媽覺得孩子在接受體適能訓練後情緒變得較穩定，3成4的媽媽覺得孩子的體力也變好了，2成2的媽媽認為孩子的體重藉此獲得有效的控制，更有近5成的媽媽覺得孩子變得快樂。

第一社福執行長賴美智表示，讓心智障礙幼兒及成人獲得足量且適性的體適能活動，不但可以滿足他們活動的需求；並可增加他們的身體協調、敏捷反應、平衡感、柔軟度及肌耐力等體適能要素；也可以藉此減緩他們的老化速度，何況足量運動也可以刺激腦內啡的分泌，對於幫助他們穩定情緒有很大的作用。

為讓心智障礙幼兒及成人，能夠將運動融合母親節活動，第一社福邀請各中心服務對象帶著母親，一同善用基金會的機構「第一家園」，從第一樓爬到頂樓（7+1樓、共141階），展示他們體能訓練成果。

他們雖然步履蹣跚，但在媽媽陪伴下都顯得精神抖擻，到了頂樓之後媽媽各自幫孩子戴上象徵「冠軍」的獎牌，孩子也回贈媽媽一束康乃馨，然後母子一起以101大樓為背景合影。活動最後媽媽和孩子則共同發揮巧思，妝點母親節的蛋糕後再一起享用美食。

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