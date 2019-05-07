愛心比2座玉山高！道家人文協會7年捐近10萬顆愛心粽

2019-05-07 13:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕中華道家人文協會連續7年響應新北市實物銀行政策，今天一口氣捐贈2萬顆愛心粽和1000條母親節蛋糕，數量再創新高，累計7年來捐贈2520條蛋糕與近10萬顆愛心粽，堆疊起來相當於2.3座玉山高度，幫助新北市2萬8000多人次弱勢民眾。

中華道家人文協會理事長張旖表示，五月有端午節和母親節2個重要節日，協會連續3年捐贈母親節蛋糕，7年前首度捐贈3000顆愛心粽，今年捐贈數量達2萬顆，蛋糕是金格公司出品的長崎蜂蜜蛋糕，愛心粽則是石門區農會自製的香菇蛋黃粽，今天起由協會志工分送至10處社福中心，再由社工轉交弱勢家庭。

社會局長張錦麗表示，今年3月協會才捐贈嬰兒奶粉，不到2個月再度捐贈粽子，愛心持續7年不間斷，且數量節節高升。新北市長侯友宜指示社會局成立「公益大平台」，讓想做善事和需要幫助的人，都能透過平台媒合、運作。

受贈者代表小陽的父親靠著自製手工鞋，撫養一兒一女和80多歲母親，女兒已出嫁，小陽卻在高職畢業前夕發生車禍，造成全身多處骨折、右側偏癱，為照顧小陽並陪同復健，父親不得不放下工作，社工協助媒合資源，成為此次受贈對象。

張小姐育有就讀國小的兒子和念幼兒園的女兒，因丈夫罹患重度糖尿病無法工作，張小姐須同時照顧先生和年幼子女，靠撿拾資源回收物度日，家中經濟拮据，社工協助辦理社福補助，去年底先生過世，張小姐獨自撫養子女，在母親節前夕接獲道家人文協會關懷的心意，讓她心存感恩。

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