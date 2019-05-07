造竹筏渡溪 烏日溪尾國小學童體驗擺渡生活

2019-05-07 13:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日溪尾國小全校學生只有27人，但校小志氣大，因學校以前是渡船口，特開辦造竹筏的教學，教學生造竹筏、搭竹筏過河，更將在6月的畢業典禮，進行全校師生陪同2位畢業生搭竹筏渡烏溪。

溪尾國小1至6年級只有27位學生，學校位在台中市彰化縣及南投縣之間，學校雖屬台中市轄區，但是卻相當偏遠，學生數不多。

不過，溪尾國小教學卻相當用心，校長沈翠蓮表示，溪尾國小過去是渡船頭，為了讓小朋友了解在地風土民情，從上學期開始，在特色教學部份，開辦「擺渡文化」的課程。

本學期學校便開始讓孩子直接體驗先人擺渡的生活，過去，溪尾國小就是個渡船頭，往來兩岸交通工具就是竹筏，學校為了讓學生了解竹筏如何製作，獲得企業補助，從竹山購買一批竹子。

由於老師要教孩子如何做竹筏，便先與竹山的師傅一起學做竹筏，老師們直說結繩將竹筏綁起來相當不易，但因為要教小朋友如何做，老師們相當認真的學習。

學校並於4月份舉行造舟體驗營，還邀請花蓮後山生態走廊工作室召集人邱信文擔任主講人，教孩子們如何造竹筏。

當天師生還有學生家長合力，搬竹子的搬竹子，結繩的結繩，一位學生的阿嬤看到大夥兒在造舟，高興的說「我小時候就是如此生活」，開心與大家一起造舟，而眾人真的造出2個小竹筏。

一開始大家還懷疑是否能成功「擺渡」過溪，但眾人小試一下，真的成功，在確定溪水夠穩定，師生及家長一起在溪水相當淺的地段嘗試當擺渡人，眾人拿出竹竿渡了小小一段溪，小朋友及阿嬤都很興奮。

日前學校還安排師生到日月潭自力泛舟，再度讓孩子體驗造舟及搭竹筏渡潭的體驗。

校長沈翠蓮表示，為展現孩子的學習成果，今年學校的畢業典禮，將首創讓全校師生陪著兩位畢業生舉行竹筏渡溪，要讓學生留下難忘的回憶。

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