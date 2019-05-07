不是莊孝維！網路熱傳「屁屁論」 揭海鮮頭足家族奧秘

2019-05-07 08:39

〔記者謝介裕／南投報導〕美食人人愛，尤其是新鮮海產，從夜市攤商販售的炸魷魚、章魚燒、烤小卷，迄餐桌上的汆燙軟絲、花枝羹，莫不讓垂涎三尺，但牠們都具有相同特徵，即身體兩側對稱、足位於頭部，並特化成許多觸腕，常讓人混淆、霧煞煞，最近網路熱傳描述頭足家族「屁屁論」的文章，以「屁形」作為辨別依據，真實性如何?備受各界關注。

南投縣府農業處說，農委會在「生活農達人」粉絲頁中，也特別以「一次搞懂頭足家族成員」為題，印證網友所言的「屁屁論」，並非網友無厘頭或天馬行空的創意，的確具有提供民眾區分頭足家族參考的價值。

所謂「屁屁論」顧名思義以屁股作為主要分類依據，如球狀屁股是章魚、三角屁股是魷魚、尖屁股是透抽、屁股長翅膀是小卷、屁股圓有花紋是花枝（又稱烏賊、墨魚）、屁股圓無花紋叫軟絲，也令人會心一笑﹗

農業處進一步表示，魷魚尾巴有可愛的三角形肉鰭，所以網友才會以「三角屁股」形容之，其實，「屁形」的確也是頭足家族成員之間可供分辨的一大特徵，對於網友的細心及觀察力，也給予高度肯定。

然而，牠們雖然全都是屬於頭足綱，但與章魚最大差別在於是「十腕目」，也就是都有10隻腳，跟擁有8隻腳「八腕目」的章魚大不相同，另「鎖管」的菱形肉鰭是身體的二分之一，身長小於15公分稱為「小卷」、超過15公分稱為「中卷」，長大後即稱作「透抽」，相關資料可上農委會「生活農達人之頭足類」粉絲頁查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/