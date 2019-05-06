拍合照！ 8種候鳥罕見在野外「同框」

2019-05-06 20:47

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高屏溪出海口候鳥過境達到巔峰，鷗科、鷸鴴科大爆發，也因為密度高，林園愛鄉協會理事長陳俊強拍攝到8種候鳥「同框」，其中3種為保育類。他說，因出海口淤積、正逢魚汛，今年候鳥往出海口集中，造就從未見過的盛況。

冬候鳥4月間開始從高屏溪出海口過境北返，今年不僅爆量，出現的種類的也非常多，迄今過境鳥仍絡繹不絕，吸引許多鳥友拿出「重裝備」到高屏溪口捕捉畫面。

在寬廣高屏溪口，陳俊強拍攝到珍稀唐白鷺、小燕鷗、鳳頭燕鷗、黑腹燕鷗、紅嘴鷗、普通燕鷗、鷗嘴燕鷗、裡海燕鷗8種鳥類同框，其中唐白鷺、小燕鷗、鳳頭燕鷗為保育類，畫面上小燕鷗被唐白鷺擋住只露出身體，另有蒼燕鷗現身，可惜未能入境。

陳俊強說，目前仍以鳳頭燕鷗為主角，白翅黑燕鷗也陸續報到，鷸鴴科過境的數量更多，日前傍晚退潮時，目睹上千黑腹燕鷗黑壓壓一片飛抵溪口，突然俯衝捕魚「像從空中掉下來」，飽食之後直接在沙洲上夜棲，壯觀畫面生平首見。

「鷗科家族」以往分從屏東大鵬灣、小琉球或高雄鳳鼻頭、高屏溪出海口過境，今年因出海口淤積出4公頃大沙洲，退潮時沙洲露出提供棲地，加上適逢魚汛，食物充足，因而明顯集中在高屏溪出海口，也讓鳥友大飽眼福。

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