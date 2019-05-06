俏麗雙胞胎姊妹花都當護理師 同心守護病患健康

2019-05-06 22:19

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市為恭紀念醫院今早提前慶祝國際護師節，而院中眾多護理師裡有一對受矚目、年僅22歲的護師姊妹花袁湘嵐和袁湘婷，兩人從小到大皆同班，從仁德醫專畢業後也於同一天踏入為恭醫院照護病患，兩人笑稱，雖然彼此個性迥異，但一路上互相陪伴，如今也時常分享工作點滴、貢獻所學，是人生中彌足珍貴的歷程。

姊姊袁湘嵐表示，在家人鼓勵下姊妹倆選擇護理科就讀，儘管兩人是雙胞胎，但個性卻天差地遠，自己較大膽，喜歡挑戰新事物，因此投入護理工作後也選擇較具挑戰性的內科領域。

袁湘嵐笑說，小時候被爸媽逼著姊妹倆要一起同班求學，曾經非常排斥，但長大後反而珍惜彼此相處的時光，尤其在同個職場上還能互相交流、分享經驗、彼此打氣。

選擇進入兒科的妹妹袁湘婷說，在學校實習過程接觸兒科，開始喜歡與孩子們互動，儘管跟姊姊分屬不同部門，但仍有許多醫學相關知識可以互通，例如過去曾遇到孩子出現疥瘡、輸血等問題，就會向姊姊詢問臨床的處理方式。

袁湘婷也認為，在兒科內也經常遇到雙胞胎病童，而自己也可以「過來人」經驗辨別長相相似的兄弟姊妹們，且更能體會孩子的心情，在溝通上也會更為得心應手。

院方則樂見雙胞胎姊妹一同貢獻所長，彼此可同心互相照應，且姊妹倆上進又有人緣，眾人對她們都抱持很大的期許。但院方也說，為了避免病患「認錯人」，所以還是會將兩人分在不同單位，避免衍生誤會。

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