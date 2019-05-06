與「雨神」拔河10多小時 新中橫公路搶通了！

2019-05-06 18:59

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣信義鄉台21線新中橫公路129.5k的觀山路段，今上午7時許，因連日豪雨出現大量落石將路面吞噬，一度造成交通中斷，公路總局信義工務段調派挖土機等大型機具，歷經10多個小時努力，終在下午5時30分完成搶通恢復通行，但信義工務段強調，仍採「限時」交管措施，呼籲民眾勿存僥倖，避免意外發生。

新中橫公路係連結日月潭、信義東埔溫泉區、玉山國家公園，以及銜接台18線阿里山的重要觀光動線，前年115k望高路段發生大坍方後，便出現一片峭壁奇景，有時連小小的風雨，都可能引發落石如雨般掉落的「石頭雨」。

怎料，「舊傷」未癒，又出現「新傷」，繼去年133k迴頭彎路段大坍方事件後，類似的場景，今日於129.5k觀山路段重演。

公路總局信義工務段指出，土石約從高10至15公尺（3至5層樓）不等高度的邊坡滑落，觀山路段被掩埋的道路長度約50公尺，初估土石量約達1500立方公尺，在搶災過程中，因山區仍持續下雨，且不時有落石掉落，不但險象環生，也增添土石清除、載運的困難度，宛若是在與「雨神」進行一場拔河賽，還好最後仍達成搶通道路的任務。

不過，信義工務段表示，由於新中橫迴頭彎路段崩坍區，目前仍在進行刷坡等穩定邊坡的工程，因此，為確保人車進出安全，目前仍採「限時」交管措施，即每天下午5時30分以後，人車禁止進出，直至隔日上午7時才解禁，而每天上午8時至下午5時，則採整點開放通行10分鐘的作法，期讓民眾「行」的安全能獲得更好的保障。

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