獨家》竹市瓦斯年漏逾270萬度 議員要求改善及遷移儲氣槽

2019-05-06 20:15

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市1年的天然瓦斯氣竟可漏掉超過270萬度！市議員曾資程、李妍慧日前接到天然氣漏氣報告，除到十八尖山下方2個大型瓦斯儲氣槽會勘，也向新竹瓦管處反應，要求瓦管處應加速老舊管線汰換並研議停用瓦斯儲氣槽，保障新竹市民的安全。

對此，新竹瓦管處總經理黃俞昌表示，有關十八尖山山腳下的2個大型瓦斯儲氣槽，瓦管處每天每月每季都會檢測，且需通過檢測才能使用，儲氣槽是供應市民使用，有其必要性，尤其是冬天使用率高季節，若採中油加壓站方式並不會比儲氣槽安全及穩定。

此外，針對每年有高量的瓦斯漏氣，瓦管處已針對老舊瓦斯管線進行汰換，每年至少編1.5億到2億元進行汰換，竹市有9萬戶天然氣用戶，管線長達1200公里，要全面檢修汰換恐需時間，因此只要有民眾通報漏氣，瓦管處會在最短時間搶修並汰換管線。

市議員曾資程和李妍慧表示，5年前高雄氣爆事件，引起全台對瓦斯老舊管線的重視，市民長期對十八尖山腳下的2個瓦斯儲氣槽安全與否有疑慮，也多希望能遷移。

由於儲氣槽下方鄰近新竹高中、新竹高商、建華國中、培英國中和交通大學博愛校區，加上每天到十八尖山運動的市民和周邊居民不少，不少民眾要求遷移這2顆有如不定時炸彈的瓦斯儲氣槽，但居民的聲音未被重視，瓦管處也沒有遷移或廢除的規畫。

曾資程建議，瓦斯儲氣槽可藉由中油加壓站方式供氣，使瓦斯槽無功能而作廢拆除，這種做法是類似中油油槽廢止的作法。

依瓦管處資料顯示，民國105年瓦斯漏氣達378萬3890立方公尺（度），106年漏氣339萬1826立方公尺（度），去年則是漏氣270萬543立方公尺（度），近3年來平均每年漏氣的金額超過5000萬元，讓市民更加有疑慮。

李妍慧說，為市民的生命財產安全，她將要求瓦管處針對超過40年的老舊管線進行全面汰換，且應公布汰換進度及老舊管線位置，讓市民監督，瓦管處不能因經費與土地因素以及管線末端供氣壓不足等因素，遲無遷移或設加壓站的準備，應提出解決方案，保障市民的居家安全。

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