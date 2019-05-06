潘恆旭得意高雄春吶不像墾丁 老樂迷看不下去！

2019-05-06 19:28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕25年歷史的「春天吶喊」今年首度離開發源地恆春半島，上週末在高雄旗津舉辦，充斥主流歌手表演、政治人物致詞唱歌，將「春吶」原創音樂精神徹底滅絕，觀光局長潘恆旭還得意「春吶3天沒有任何一件毒品案，不像墾丁。」許多老樂迷看不下去，氣問「你真的懂春吶嗎？還是只懂發大財？」

擔心遭韓粉網路追殺，資深樂迷化名「大淼輝」說，「春吶」一直都只有喝醉的樂迷，至少近十年從沒有在場子內查到任何吸毒案件，而且「春吶」絕對不會有致詞，連主流歌手參加都會被抗議，只能默哀「春吶靈魂已死，高雄今年徹底殺了它！」

資深樂迷老洋等人說，「春吶」兩字被十幾年前，被許多掛著「春X」的活動搭順風車，場子內外出現許多脫序現象，卻因「春吶」名氣大概括承受，連「春浪」也曾被亂傳有吸毒，2個場地創辦人都曾揚言提告亂冠名抹黑言論，媒體才統稱「墾丁春天音樂季」，潘恆旭顯然一點音樂季功課都沒做，只想趁機抹黑墾丁。

「韓市長果然從不會讓大家失望！」「大淼輝」等人譏諷，春天吶喊是有25年歷史的原創音樂盛會，五月天、蘇打綠等天團走紅前都曾登台，雖然近年音樂樂團演出場合激增，「春吶」魅力大不如前，但仍是「神主牌」一般的地位，今年一夕之間變成廟會大拜拜，瞬間消滅「春吶」原創精神，果真是「發大財」的風格。

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