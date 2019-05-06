轉型國際觀光漁港 中央10年10億元改善梧棲漁港

2019-05-06 16:49

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今天邀集農委會漁業署副署長王正芳、台中市海岸資源漁業發展所所長吳建成、市議員楊典忠、台中區漁會總幹事趙朝森及一支釣漁船協會總幹事王耀進等會勘梧棲漁港整體發整計劃及執行進度，希望藉由中央經費挹注，打造梧棲漁港轉型為國際觀光漁港。

漁業署2014年核定梧棲漁港整體發展計劃，分為休閒產業區、漁事作業區、行政管理區、綠地等四大區塊。今年執行重點為泊地及航道疏浚、拍賣場遷建、濱海藝術廣場改善、製冰冷凍廠、小船停泊區遷移至西南區及上架場修護等，預計將分10年投入10億元，分短中長期，改善梧棲漁港。

蔡其昌表示，中央將投入10億元經費，配合台中港2.0，進行梧棲漁港整體發展計劃，未來轉型為智慧化的國際觀光漁港，不僅可以吃海鮮、賞美景，結合鄰近高美濕地知名觀光景點，還有三井Outlet購物中心、海洋生態館營運、台電兒童電力博物館及離岸風電產業發展等，打造海線觀光新廊帶，帶動周邊景點串聯讓海線起飛。

漁業署副署長王正芳表示，梧棲漁港整體發展計劃除提供傳統漁船使用，維繫台灣中部海洋漁業外，亦提供娛樂漁船載客從事海上觀光及魚貨直銷中心、海鮮美食與購物等觀光遊憩活動，並改善現有設施與整體景觀，朝國際化漁港努力。

梧棲漁港在傳統漁業上，定位為台灣中部的漁業基地，扮演區域中心漁港的角色，在發展港區休閒遊憩上，則藉由改善現有設施與整體景觀，提升漁港觀光休閒附加價值，將轉型為國際觀光漁港。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/