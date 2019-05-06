清大紀念已逝前校長沈君山 獲聯電及校友捐億元改建音樂廳

2019-05-06 16:29

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學為紀念去年辭世的前校長沈君山，今年初宣布將整建校內大禮堂為國際級高規格音樂廳，而聯華電子今天下午捐助7000萬元經費，未來還會追加3000萬元，期許大禮堂成為高規格的國際音樂廳。

清大校長賀陳弘說，學校整建大禮堂為音樂廳的募款目標是2億元，在得到聯電支持後，已接近達標，未來大禮堂整建完成後將以「君山音樂廳-聯電館」為名。

聯電董事長洪嘉聰表示，前校長沈君山畢生奉獻清華，更注重人文通識課程，很高興能參與清大發起的君山音樂廳改建計畫，期待幾年後清華師生校友及新竹市民都可在國際級高規格的君山音樂廳聆賞音樂。

聯電總經理簡山傑也說，今年是聯華電子成立第39年，能夠回饋社會，透過「君山音樂廳」的捐建，可說善盡企業公民責任、同時也是支持文化教育推動。

而清華校友總會理事長蔡進步也慨捐3200萬元整建君山音樂廳。而音樂廳的貴賓廳將取蔡進步父母親名字中各一字，命名為「長嬋廳」，未來也會在音樂殿堂廳牆與座椅鑲刻名字。

巨沛公司董事長蔡進步是清華動機系1981年畢業的傑出校友，他說，有能力回饋母校，支持大禮堂的整建，讓學弟妹有更好的環境設備，他覺得非常有意義，他不僅自己捐款，也會號召同學校友一同樂捐。

清華大學現有大禮堂建於1973年，是清大舉辦各種活動、典禮、演講、藝文活動的場域，由於舞台設計、音響、座椅等未達專業音樂廳等級，無法舉辦高規格音樂會，而去年前校長沈君山離開後，各界都很認同以他的名義打造一座新竹人可聆賞高品質音樂的殿堂，更是紀念沈前校長最好的方式，才有這項整建計畫。

清大表示，未來音樂廳將加強結構、改善燈光聲響與錄音設備、改建舞台、更換座椅、增建排練區、後台休息室及樂器恆溫恆溼控制室，完工後將成為可容納1200名觀眾的專業音樂廳，可供大型交響樂團演出，相信未來國際一流的樂團及演奏家都可來此演出。

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