輔導工廠合法也要維護環境 盧秀燕：勿造成空污水污

2019-05-06 14:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市列管在案的未登記工廠將近2500家，市長盧秀燕今（6）日主持治安、公安及食安聯合會報時表示，市府輔導工廠合法化或取得臨時工廠登記進行管理外，也要注意不要讓工廠造成空污或水污，應全面性防治維護環境品質。

市府經發局進行「未登記工廠稽查及輔導」專案報告指出，配合行政院「全面納管、就地輔導、合法經營」三大輔導原則，以開發產業園區、新訂擴大（產業型）都市計畫、劃設城鄉發展區三大因應策略，就地輔導與協助。

經發局表示，截至今年4月底，全市列管在案的未登記工廠將近2500家，主要分布於屯區、山線及海線；截至3月底受理補辦臨時工廠登記家數共有4542家，其中核准家數有3993家，全國第一。

經發局又說，未來會持續將目前修法方向及後續輔導措施，加強與未登記工廠業者說明與溝通，以行政院「全面納管、就地輔導、合法經營」等三大輔導原則就地輔導與協助，讓廠商安心拚經濟。

盧秀燕說，經發局有效輔導未登記工廠辦理臨時工廠登記的績效很好，但除了輔導合法化外，即使已經取得臨時工廠登記的工廠，相關局處也要注意空污水污問題，空污整治不只有中火的問題，應該要全面性防治；如果工廠出現空污，甚至水污情形，相關局處都要進行追蹤管理。

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