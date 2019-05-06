台灣驕傲！這兩座燈勇奪義大利國際設計大獎

2019-05-06 13:57

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年台灣燈會在屏東佳評如潮，今天美事再添一樁，台灣燈會藝術燈區中的「線花」與「帆城」兩組燈座，代表縣府參賽義大利國際設計大獎（A'design award 2019），分別拿下金獎（Gold Award）和鐵獎（Iron Award），再次讓世界看見台灣。

屏縣文化處長吳明榮指出，義大利國際設計大獎賽是全球規模最盛大、參賽作品最多的設計大獎賽，每年吸引來自世界各地上萬件作品報名角逐，這次金獎作品「線花」是由單挑概念工作室設計總監白睿騰創作，拿下鐵獎的「帆城」由藝術家范承宗所創作，兩件作品受到國際評審肯定，在燈會期間，也是民眾拍照打卡的熱點。

白睿騰說，「線花」發想源自屏東縣花九重葛，透過九重葛花瓣數「3」結合幾何元素，讓作品正下方可以看到三片花瓣，並可以從各面向觀察到數字3的倍數變化，藉此表達生命的存在有各種樣貌與可能性，也希望觀賞者常保好奇心探索所處的世界，並進一步的愛護、珍惜這個美麗的地球。

范承宗表示，「帆城」的設計概念是以實木構築張起風中錯落的船帆，詮釋船隻群聚在港的印象，建起一個海港城市繁榮的意象，也是眾人團結相聚的象徵，全座燈組採傳統木構造工法，尤其採取台灣原生木種，在觀賞作品的同時可聞到木材香氣，觀賞者從燈座中穿過，欣賞層層複雜的工法組成的簡單結構，也像傳統民俗「過火」一般，祈願觀賞者順心平安。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/