草嶺公路禁行遊覽車解套 雲、投縣長會勘：今年9月開放

2019-05-06 12:52

［記者黃淑莉／雲林報導］南投縣桶頭通往雲林草嶺的縣道149乙線1.6公里到4公里處禁行甲類大客車（遊覽車），嚴重衝擊到草嶺、石壁觀光發展，雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱今天前往會勘，林明溱指出，道路改善工程8月完工，9月提報道安會報改為遊覽車應特別注意路段，遊覽車即可通行。

2013年新竹縣司馬庫斯發生中巴翻落山谷意外，公路總局針對山區道路總體檢，南投縣政府以山區多濃霧、轉彎半徑太窄等因素，公告縣道149乙1K+600到4K+001為甲類大客車禁行路段。

張麗善、林明溱今天率領雲林縣府、南投縣府工務處團隊前往149乙線會勘，林明溱表示，南投縣府已籌措500萬元改善沿線4處「髮夾彎」，預計6月發包，8月完工，9月提道安會報更改為大客車應特別注意路段，即可開放遊覽車通行。

張麗善指出，該路段禁行甲類大客車嚴重影響到草嶺、石壁觀光，感謝林明溱縣長及南投縣府團隊的協助，打通交通的任督二脈，未來南投及雲林都受惠，十來兩縣也有很多合作計畫，包括農產品行銷通路、觀光發展，提升兩地縣民生活品質。

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