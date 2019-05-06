日賞花海、夜賞光雕 板橋蝴蝶公園免費遛小孩

2019-05-06 12:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕為迎接春天來臨，新北市政府高灘地工程管理處在光復橋下的板橋江翠蝴蝶公園打造浪漫地景，種植23萬株草花，形成繽紛花海，夜晚利用50萬顆LED燈泡營造浪漫光雕，5月起光雕再變換，傍晚時分花海與燈海交錯重疊，宛如螢火蟲閃閃發光，成為民眾拍照打卡熱點，日夜都好玩的蝴蝶公園，更是家長免費遛小孩的好去處。

高灘地工程管理處處長謝俊隆表示，地景花海由鼠尾草、松葉牡丹、薰衣草、情人菊、四季海棠、錦葉紅龍等23萬株花草組合而成，並以台灣特有保育類蝴蝶寬尾鳳蝶為造型，闢建賞花步道，從高空俯瞰形成兩隻同心蝴蝶，有情人比翼雙飛的意涵。此外，夜間以50萬顆LED燈，打造「光影彩蝶」、「玫瑰蝶廊」、「蝴蝶城堡」等夜間光雕地景，彷彿上演一場浪漫的藝術饗宴。

謝俊隆指出，花海均設置解說牌，帶領民眾認識台灣特有種植物，5月起蝴蝶公園的光雕再進化，增添夢幻神秘的色彩，尤其是傍晚天色漸暗之際，花海與燈海交疊，宛如螢火蟲一閃一閃發光，大面積花海與燈海完美融合，呈現五彩繽紛的光影變化。民眾只要到「板橋蝴蝶花園─光之饗宴」臉書打卡按讚，即有機會獲精美禮品，數量有限。

此外，市府每逢週末邀請創意行動餐車業者進駐，販售以蝴蝶為主題的雞蛋糕及咖啡，讓民眾同時滿足視覺、聽覺及味覺的享受。欲前往展場的民眾可從板橋區環河西路四段進入江子翠橫移門，右轉進入光復停車場，即可看到蝴蝶公園，展期到5月18日。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/