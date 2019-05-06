用掃把棍穿過學生下體還托高 桃市惡師恐回學校任教

2019-05-06 10:35

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院教育委員會上週通過教師法修正草案，全國教師會理事長張旭政今天開記者會自爆桃園市四維國小一名再3年就退休的男性惡師，竟用掃把棍穿過學生下體，還以棍子托高抬起面向全班，讓全班同學嘲笑他，被老師霸凌的受害學生雖轉學，但有下體痛、尿不出來、半夜尿床等傷害，學校教評會通過解聘該師，但校園市政府訴願會卻認定學校程序有問題，認定惡師訴願有理，而撤銷解聘決定，近日此惡師將返回學校任教，引起恐慌和反彈。

張旭政也是全國教師工會總聯合會理事長，處理不適任教師權責在全國教師會。張旭政表示，處理不適任教師，真正關鍵點在校長是否要啟動、調查程序是否完備，今天開記者會踢爆四維國小老師體罰霸凌學生案，是呼籲四維國小校長沈樹林積極強化處理程序，以免解聘案件不了了之，該師幾乎每天用棍子打此學生手心。

張旭政表示，學校組成性平會調查，發現該師長期體罰學生，且不只一人，此為體罰事件、非性平事件，教評會未調查，逕以性平會調查報告，通過解聘決定。該師後向桃園市政府提起訴願，訴願會認定學校未善盡職權調查的義務，未斟酌或調查對當事人有利事項，未就當事人所提意見回應或說明不採理由等程序不備事由，而認定該師訴願有理由。

桃園市教師會理事長張瓊方表示，教務主任、人事主任提及學校補正程序需要律師，校長回覆校內無錢，桃園市教育局答應教師會願意補助費用，但要學校提出公文，上週她打電話去學校，學校還沒有聘律師，亦未上公文給教育局，校長態度消極，呼籲教師會和教育局願提供協助，校長不應拒絕，據傳有地方政治人物施壓，要求校長放過該師能順利退休，想要把案件拖過申訴期，讓惡師重回學校，損及學生受教權。

張旭政表示，該師上課40分鐘，前20分鐘放影片，後20分鐘要學生自習，顯然也有教學不利的問題，老師確有體罰霸凌學生，該走路就要走路，老師工作權重要，但更在乎學生的受教權。張瓊方表示，如果校長沈樹林一樣消極不處理，請桃園市教育局以不適任校長處理。

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