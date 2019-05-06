軍機失事孤等40年 家屬入山招魂：親愛的有感應到嗎...

2019-05-06 11:01

劉妻淚訴：他失事仍忍痛抽出照片 緊握手心

〔即時新聞／綜合報導〕1978年5月，由當時擔任陸軍觀測中隊的副隊長劉傳集少校與陳高才上尉，所駕駛的陸軍航空隊編號8012觀測機（De Havilland U-6A）在南庄向天湖附近撞山，2人一死一重傷。當時劉的太太身懷六甲卻突然被告知噩耗，在殯儀館前當場暈厥，之後因山路難行，且有幼子必須照顧，無法到失事現場召魂。如今40年過去，劉妻意外得知飛機殘骸還在當初的失事現場，並如願前往，但看到撞得支離破碎的飛機殘骸，劉妻當場崩潰跪下痛哭，直呼「親愛的你有感應到嗎？下輩子我們如果碰面可別怪我我沒有去看你喔！」

淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪於今年1月到苗栗南庄向天湖登山，憑弔一架陸軍觀測機殘骸，當時他貼出在現場與國旗的合照表示，直言「這個地方真的需要一面國旗，應該要有也值得有！」之後觀測機殉職軍官家屬獲知消息，才知道飛機殘骸還在當初的失事現場，他們為此與包正豪取得聯繫，並在昨日入山進行40多年來首度的招魂儀式。

劉妻於臉書的發文指出，劉傳集已過世40年，像半個世紀這麼久，做夢也沒想到可以圓40年前的「心願」，若不是女兒一路攙扶，以及一股堅強的意志力，以她的體力絕對無法登上山峰、加上陵線以及溪流，輔以繩索難以攀爬的沿路，而這一切，為的就是想親自到現場、「想去看看你」。劉妻說，原本她以為自己會很堅強的告訴他：「我來看你了，真是不好意思讓你久等了，這一等就是40年」。到了現場一看見撞得支離破碎的飛機殘骸，就讓她心碎跪地痛哭。

劉妻提到，據判斷，劉傳集當場並沒死在大量的失血過程中，而是一邊伸手把飛行衣手臂上的拉鏈拉開，取出皮夾抽出她的照片，緊緊得握在手心裡，看到失事現場就能想見，這麼艱難的過程中劉傳集是多麼疼痛，又是多麼不放心身懷六甲的她。跪在一旁的女兒Linda也邊哭邊問：「爸爸怎麼這麼狠心丟下妳讓妳一個人受苦了這麼多年，他好不負責喔⋯」劉妻說，真有種「天上人間」對話的感覺，我今天真的來了，親愛的你有感應到嗎？下輩子我們如果碰面可別怪我沒有去看你喔！

據包正豪指出，他與劉的家屬是在5月4日碰面，雖然家屬完全沒有登山經驗，但包正豪還是覺得應該要陪她們走一趟，在約定出發日期時，包正豪提出在5月5日上山，沒想到剛好就是劉傳集的忌日，也讓包正豪更堅定走這一趟的決心。包正豪提到，這一趟花了比平時多3倍的時間才走到殘骸處，才剛到就聽見家屬撕心裂肺的哭聲，「40年的不甘與想念，都化作淚水」，讓他直嘆「魂魄歸來兮」。

據《福爾摩沙軍事影像通訊社》指出，飛機是在1978年5月某個週三下午失事，失事地點海拔為935.6公尺，當時是部落原住民通知當地警方，有飛機在於向天湖附近撞山，龍潭塔台獲悉隨即進行聯絡但未果，當晚搜救機起飛前往當地，直到7點半左右將腿部骨折的陳高才上尉送下山，劉傳集少校的遺體則是在同袍於現場將相關儀器拆解後，由發動機的包布包裹，並於隔日由原住民山青將遺體運下山，再送至台北第一殯儀館。

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