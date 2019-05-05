伸手不見五指！2千人逆水見證百年桃園大圳隧道

2019-05-05 23:51

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園農田水利會創會百年系列慶祝活動，5日由桃園大圳隧道健行活動打頭陣，計有2000位民眾化身「大探險家」，分梯從龍潭區三坑老街步行至桃園大圳二號隧道出口，再逆水而上走至與石門水庫後池連接的大圳一號道入口；這是大圳健行時隔10年後再度舉辦，採免費、限額報名，能齊步走在逾百年歷史的大圳隧道內，一窺大圳隧道工程的浩大，參加民眾彷彿進入時光隧道，興奮直呼「難得又難忘」！

桃園大圳為日治時期重要水利工程，也是台灣北部早期最大的水利工程，由總督府工程師八田與一設計，於1916年興工建築，1924年通水，從大漢溪上游石門地方取水，透過20公里的導水路及25公里的幹線引水灌溉桃園台地上2萬2000公頃的農地，使原被稱為「看天田」的桃園台地變為二期作的種稻良田，是農業發展的命脈，也是桃園重要的文化資產。

桃園大圳近20公里長的導水路，絕大部分都在地底下的穿山涵洞隧道，平時難以親近，桃園農田水利會前會長李總集為讓民眾有機會一窺大圳隧道的浩大工程，於1996年首次舉辦大圳隧道健行，包括前總統李登輝、馬英九、前副總統連戰、呂秀蓮、前省長宋楚瑜等人都曾在歷年的桃園大圳隧道健行活動應邀到大圳踏水而行。

包括水利署北區水資源局長江明郎率20多名同仁、元智大學「桃園文化廊道工作隊」成員、武陵高中校友會、水利會小組長等人首批進入隧道健行；健行路程平面道路為1.3公里、隧道2.7公里，健行時間平均1.5個小時，大圳隧道內伸手不見五指，且泰半路段在積水約20公分的導水路及水圳隧道中行走，參加健行者均穿雨鞋、戴頭燈、手持手電筒前進。

地方文中工作者黃建義說，之前桃園大圳的健行路線有御成古道往下走到八德廣豐、從後池順水而下走至龍潭三坑老街，這是第一次逆水而上，是不一樣的體驗。

桃園市長鄭文燦、桃園水利會會長黃金春、總幹事黃金德主持慶祝活動，預告列活動還有水利騎兵生態遊、水利之美攝影和繪畫比賽、員工釣魚比賽和運動大會，有興趣民眾可至水利會官網查詢。

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