忙完沙灘死鯨豚 又傳誤捕活海龜 海巡人員忙翻

2019-05-05 22:58

［記者江志雄／宜蘭報導］海巡署第一岸巡隊今天上午接獲宜蘭縣政府農業處通報，指蘇澳鎮新城溪沙灘發現死亡鯨豚，初步判斷是年邁瓶鼻海豚，隨即就地掩埋，另外，下午五點半，宜蘭一艘漁船誤捕活體綠蠵龜，交給第一岸巡隊處理，預定明天野放。

第一岸巡隊人員上午獲報後抵達新城溪沙灘，鯨豚屍體已嚴重腐爛，難以辨認品種，經聯繫中華鯨豚協會初判是年邁瓶鼻海豚，瓶鼻海豚大都在台灣東部、北部及澎湖水域活動，此案為宜蘭海岸發現的第2例，先就地掩埋，明天配合中華鯨豚協會及縣府農業處採樣化驗，作為鯨豚保育研究的參考。

下午5點半，第一岸巡隊石城漁港安檢所接獲通報，有艘漁船誤捕海龜，送到安檢所暫置，海洋大學研究人員檢視，認定是一級保育類綠蠵龜，體長52公分、寬40公分，屬青少年龜，活動力旺盛，將在明天野放；第一岸巡隊表示，若在海域、岸際發現鯨豚、海龜落難，請打118免費專線報請海巡單位處理。

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