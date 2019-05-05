靠聽音辨位苦練 心智障礙者秀啦啦隊律動之美

2019-05-05 16:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今日有一場特別的啦啦隊比賽！為鼓勵心智障礙學生走出戶外並享受運動，中華身心障礙運動休閒服務協會今日在台中市推出「中南區心智障礙啦啦隊比賽」，吸引400餘名心智障礙學生參與，參賽學生展現苦練多時成果，賣力隨著音樂展現舞蹈動作，表演獲滿場掌聲肯定。

這項「跳躍生命的音符」中南區心智障礙啦啦隊比賽已是第19年舉辦，協會指出，今年共有來自苗栗、台中、彰化、雲林、南投、嘉義、高雄、屏東、台東等縣市計24隊國小、國中、高中職啟智班與機構近400位心智障礙同學參賽。

今日參賽學生雖各有輕中度的智能障礙，甚至有視障等多重障礙學生也一樣上台展現啦啦隊舞蹈的青春活力，其中惠明盲童育幼院的視障學生也報名參賽，表演「多啦A夢的奇幻旅程」，參賽學生雖看不見僅能靠聽音辨位反覆練習，指導的教保員全馥萱指出，學生光1小節8拍的動作，就要花3天才能練起來，之後也是忘了再記，反覆練習，但學生多樂在其中。

還有多重障礙生有先天視障及聽障，只能靠教保員用拉著他的手跳躍或觸摸教保員的雙腿、雙手感覺左右方向及動作等，經過近1年的練習，靠教保員在身後以口令或觸碰等提示動作，一樣上台參與比賽，學生跟教保員均十分興奮。

來自嘉義的北興國中學生除肢體動作外，還變化隊形，學生律動的表現倍受肯定，校方指出，學生自去年9月起就開始練習，動作或位置常是記了就忘，忘予再記，反覆苦練，雖然辛苦，但學生卻不抱怨，表現超令人激賞。

協會理事長游文玫指出，舉辦活動盼能鼓勵心智障礙者多運動，甚至也有表演的舞台，更讓大眾看見學生賣力學習的精神。

惠明盲童育幼院教保員全馥萱指出，學生自從參賽後變得更積極且自信又快樂，比賽的舞台讓學生均倍感有成就感，是最棒的無形收穫。

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