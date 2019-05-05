營運狀況不符預期 「森林島嶼」宜蘭據點撤櫃了

2019-05-05 16:18

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉沙丘旅遊服務園區開幕迄今剛滿1年，但園區內、由薰衣草森林團隊經營的「森林島嶼」賣店，因營運不符預期，日前悄悄結束營運撤櫃；對此，觀光局東北角風景區管理處表示，會再另覓廠商進駐，增加沙丘軟體內容。

沙丘旅遊服務園區去年4月28日開幕營運，建築本體由黃聲遠負責設計，首檔展覽則由名導演蔡明亮規劃，開幕後即成為壯圍鄉地標之一。

薰衣草森林經營團隊相中沙丘觀光潛力，在園區內1樓打造「森林島嶼」選物店，販售各類精美文創小物，連總統蔡英文都曾慕名而來，在店內血拚5千多元「促進消費」。

不過，經營1年來，森林島嶼承受不住營運壓力，今年4月底合約到期後，未再與東北角風管處續約，店內商品由店員打包整理撤櫃；店員透露，是因為生意不好，且人數不如預期，才會忍痛退出宜蘭。

據東北角風管處統計，園區開幕至今年4月，總入園人數約26萬人，每月約有2萬人次，每日平均僅約700人次入園。

據了解，森林島嶼產品以高端、精緻為主，單價動輒千元以上，與園區遊客口味不符，提帶率和當初設定客戶群有落差，營運狀況不符預期。

東北角風管處說，今年初薰衣草森林就做出撤櫃決議，他們雖有努力留下廠商，但迫於設定客層有落差，才會忍痛放棄宜蘭市場；並非是遊客人次太少，才讓廠商撤櫃。

東北角風管處說，森林島嶼承租1、2樓空間，廠商撤出後，現有空間會先由民間單位布展，另近期也展開招標作業，希望盡快引入賣店進駐，增加沙丘園區軟體內容。

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