送臨終病人回家收到「金炮燭」 網驚：原來還有這種習俗

2019-05-05 16:12

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣，婚喪喜慶都有許多古老習俗，而背後其實大多帶有深層意涵。日前一名開救護車的網友，表示自己載一位臨終的病患回家後，竟然收到家屬的「金炮燭」和紅包，讓他既驚喜又感動，也感嘆「台灣現在應該沒有年輕人還記得這樣的習俗了吧」。

這名網友3日在Facebook不公開社團「爆廢公社」PO文，說自己之前曾經載到一位留著一口氣回家的病患，沒想到事後竟然收到家屬送來的「金、炮、燭、紅包」等4樣物品。原PO說，這種習俗已經非常少人知道，他在業5年僅僅遇到2次，對於還有人記得這樣的傳統習俗，實在非常驚喜與感動。

原PO解釋，「金」是土地公金紙，要燒給過路的土地公，跟他說，我們幫你把你管區的誰帶回來了。「炮」是讓救護車司機出喪家時放掉，以免過路冤魂跟著他們走。「燭」則是回到家的時候點起來，象徵著前途光明、行車順利，不會開到暗暗的路上。至於紅包就是單純討個吉利。有人問到紅包應該要包多少，原PO說基本上是雙數，但通常司機只是「拆角」，就是在紅包上撕一角，然後退回紅包，表示好意已經心領。

PO文一出，讓許多網友驚嘆實在是長了知識，也覺得這樣的習俗非常溫馨、貼心，很感謝原PO寫出這樣的文章，讓這個習俗有機會再傳下去。

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