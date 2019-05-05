台南東區兩道路待打通 都發局：一有解、一待解

2019-05-05 11:36

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市東區的南台南副都心及榮家遷移後的都計案，地方一再爭取將崇學路及國民路打通，以便利交通及開發效益。南市都發局表示，榮家都計案未來將會預留崇學路延伸用地，而國民路因涉及私有土地，仍待協調溝通。

都發局表示，東區崇明路榮民之家搬遷後的都市計畫案，目前已提送內政部審議中，新規劃約1公頃公園用地，配合新林森車站規劃約0.5公頃停車場用地，並規劃及預留計畫區外崇學路往西延伸路段，整體公共設施用地比例達43.75%，將以重劃方式開發，未來大多數土地均配回國產署。

都發局表示，未來榮家都計案整體開發完成後將可增加市民休閒開放空間，提升市區生活機能、帶動地區發展。

至於，有關國民路打通連結南台南副都心一案，目前南台南副都心區段徵收工程已完成，道路設施也都已完工並開放車輛行駛。因鐵路橫貫阻隔，南區的國民路與南台南副都心目前並不相通，未來鐵路地下化後，可透過南台南車站的巷道相通，但因過於窄小，地方反映效益不大，建議以換地方式來打通國民路。

都發局表示，如要打通國民路，該巷道有幾戶民宅會受到影響，目前已啟動都市計畫規劃作業，後續將循都市計畫法定程序辦理，涉及私有土地部分，將於辦理過程中召開座談會蒐集民意，與民眾溝通協調。

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