鐵道迷的台日交流！台灣「巡道車」模型 日人搶購一部5000元

2019-05-05 10:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣鐵道迷陳朝強成功修復台糖20年前廢棄的「巡道車」，感動日本人杉本誠司，杉本先生去年特別做一部模型向陳朝強致敬，沒想到這部「超卡哇伊」的模型車打動許多鐵道迷的心，表達購買的心意，杉本先生返日後以手工打造1/80車體，一部5000元仍引發鐵道迷大搶購，「日本人幫台灣人做火車模型」傳為美談。

由於數量不多，杉本並沒有開模，所以只能用塑土依1/80比例塑造再上漆，一部至少要用一天的時間完成。

杉本今利用日本黃金週連假將客人訂購的成品親自送來台灣，他說，當初只是敬佩陳朝強修復台糖巡道車，沒想到許多台灣鐵道迷透過陳朝強表達收藏的意願，他回去把最初尺寸（1/100）放大成1/80，去掉電動馬達，只留車殼，以木便當盒作為包裝盒，非常有紀念性。

杉本說，模型對他來說就是「文創商品」，最重要的是它背後要有故事，它才手工親製，「台糖巡道車」原本被廢棄，民間從資源回收場購買回來，讓它重生，這就是「獨一無二」的故事，在日本很少見到類似的案例，做成模型非常有意義，而它外型很「萌」，把它擺在模型店的櫃子內，也引發一些日本人興趣，經他介紹給日本國人才知道台灣有一部這樣的巡道車。

杉本先生日本法政大學畢業，畢業後一直在東京一間大賣場當管理幹部，12年前因對模型的興趣，決定中年轉換跑道開模型店，現在做得有聲有色，他不僅是鐵道迷，也是台灣迷，對於台灣鐵道界事務瞭若指掌。

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