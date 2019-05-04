荔枝椿象卵快孵化了！ 他急送公所收購竟遭拒…

2019-05-04 19:42

〔記者陳冠備／彰化報導〕荔枝椿象快要孵化了，公所不收怎麼辦？彰化縣芳苑鄉李姓民眾配合政府消滅荔枝椿象政策，週五把家中20多片被荔枝椿象產卵的龍眼樹葉片送去芳苑鄉公所，準備換1片5元的收購金，未料所方以週不是換購日為由，要求下週一再來！李男焦急地說，部分卵片已經轉紅，恐怕等不到下週就會孵化了，認為政府收購政策不便民。

彰化縣農業處說，彰化縣收購時間跟全台有辦理荔枝椿象收購的縣市鄉鎮同步，為每週一、四收購，主要考量收購業務需利用獨立空間與時間，考量現有公務人員人力安排下，訂立一週兩天收購，若等不及者，可利用低溫冷藏控制蟲卵孵化。

李姓民眾說，家中附近的台灣欒樹近日常發現荔枝椿象蹤跡，他經常摘除卵片除蟲，可是從沒去換購過，但5月起換購卵片從1片3元變5元，覺得福利不錯，於是週5早上摘除了20多片卵片到芳苑鄉公所換購，結果慘遭拒絕，所方說，週五不是換購時間，只有週一及週四，加上蒐集蟲卵要做實驗，也無法代為保存。但他認為，再等3天幼蟲就要破蛋而出了，換購政策似乎不便民！

農業處農務暨植物保護科科長蘇啟懷說，荔枝椿象蟲卵孵化與溫度有關，通常為2至4週，溫度越熱孵化時間越快，經專家與執行單位考量，決定以每週一、四辦理收購，政策初期確有部分民眾撲空換購時間，經宣導後已有改善。另外，原本卵片換購後採立即銷毀，但台大實驗室要求保留蟲卵，作為防治實驗，因此部分地方公所才無法代為保存，3、4月統計彰化縣已換購近10萬片。

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