原力片》小英也瘋星戰！跟百位Coser聚101嗨翻大合照

2019-05-04 19:00

〔記者簡亭宇/台北報導〕

超過40年歷史的經典科幻電影《星際大戰》,累積了很多不同世代的影迷,這些影迷將電影中的經典台詞「May the Force be with you」(原力與你同在),取其諧音「May the 4th be with you」,將5/4訂為世界星戰日,在這天齊聚互相交流,堪稱為一年一度星戰迷的最大盛典。

今年的世界星戰日活動辦在台北信義區101旁,現場吸引近百位角色扮演影迷共襄盛舉,甚至有民眾打造超大型黑武士,需要靠旁人協助才能「變身」,他說:「這個道具從過年後一直做到今天早上才完成,剛好搭配今年樂高與星戰合作20週年的主題,非常有意義。」

這場活動也邀請到總統蔡英文到現場一起感受星際大戰的魅力,小英拿起光劍擺出電影經典動作,更一起高喊「May the Force be with you」,讓所有影迷超開心,留下難得的紀念照,活動舉辦人馬可多表示:「在美國,星際大戰的東西進到白宮,為了跟總統互動是很正常的事情,所以我一直很希望辦這個部分,讓台灣跟美國一樣自由、強大。」並透過這場盛大交流,讓世界的人都知道台灣星戰的存在。

