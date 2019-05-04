新莊新北大道、思源路口險象環生 議員爭取兩階段改善計畫

2019-05-04 17:33

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市新莊區新北大道和思源路口尖峰時段車輛多，有民眾指出，該路口常有機車為了待轉差點與汽車擦撞。對此，新北市議員鍾宏仁近日便和交通局進行會勘，決議進行兩階段改善計畫，包括將新北大道的待轉格往後推移，再將行人穿越線後移並橫跨中央分隔島，讓機車待轉格移至現在行人穿越線位置。

新北市政府日前召開道路安全督導會報，針對去年易肇事的路段，交通局預計8月底前優先改善10處。而鍾宏仁在議會業務質詢時，也針對新北大道二段與思源路口機車待轉格位置設計不當提出意見，近日和交通局長鍾鳴時前往該地實際勘查，針對路口待轉格和標線劃設等問題提出改善計畫。

鍾宏仁指出，目前已和交通局達成共識，將為新北大道和思源路口進行兩階段改善，第一階段先將思源路要待轉至新北大道的機車待轉格往後推移，減少機車與汽車擦撞意外；第二階段再將行人穿越線後移並橫跨中央分隔島，另將機車待轉格移至現在行人穿越線的位置。此外，相關號誌也會在第二階段改善計畫時一併調整，其他車道線也將研議規劃後重新劃設。

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