「Seize The Day」、「掌聲響起」掌印揭牌 虎高校慶嗨翻天

虎尾高中「Seize The Day」、「掌聲響起」掌印揭牌，熱鬧滾滾。（記者廖淑玲攝）

2019-05-04 13:02

〔記者廖淑玲／雲林報導〕 虎尾高中今天舉辦校慶園遊會暨校友回娘家，並歡送應屆畢業生，加上「Seize The Day」、「掌聲響起」掌印揭牌，創紀錄前後任5名校長同台祝福全校師生，全校嗨翻天。

虎尾高中慶祝79周年校慶，該校為學測滿級分榜首的郭王雨田、楊日景、廖威宇、李吉陞、連續二年獲全國中等學校運動會高女組標槍金牌邱于庭、獲2018年世界中學生運動會2000公尺異程競賽第二名李欣容等人製作掌印揭牌，表揚他們的傑出表現。

虎高校長薛東埠指出，「Seize the day」是1976年榮獲諾貝爾文學獎的作家Saul Bellow的代表作，描述一名猶太人飽受迫害卻都能勇敢面對逆境、積極把握每一天，就是我們常說的「把握當下」；「掌聲響起」則是對外運動競賽破全國紀錄或特殊表現者，校方將他們的事蹟及掌印高掛在該校體健大樓兩面牆，象徵文武雙全，希望鼓勵在校學弟妹學習他車刻苦耐勞、奮發圖強的態度及精神，創造自己的美好人生。校方並安排書畫展，連誠品都來共襄盛舉，各班級使出渾身解數設計園遊會攤位，為吸引師生上門「交關」，連「媽祖託夢」的看板都出爐，還有學生自創科技園遊會考驗大家的機智及反應、獲獎科展成果發表，歷任校長蔡錦忠、黃清江、陳龍雄、楊豪森等人及傑出畢業校友都到場同樂，校園洋溢青春、活力、健康的歡樂氣息。

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