林園石化區黑煙沖天是蒸氣？鄉民：當工廠是電鍋嗎

2019-05-04 12:03

〔記者蔡清華／高雄報導〕「這是林園人的悲哀！天上的是烏雲還是廢氣？檢舉有用嗎？」臉書社群「林園五四三」網友今早貼出石化區數根大煙囪，黑煙直沖天際的照片，天空也是烏雲罩頂，引發鄉民熱烈討論，環保局初判：可能是「水蒸氣」，鄉民怒嗆：「當這些工廠是家裡的電鍋嗎？」

網友說還「空污重拳都不知道打去哪了」、「最近一直不停的排放！我打過1999好像也沒解決」、「現在都顧著選總統是唄！」、「 瞎了眼的打混政治人物當然說是烏雲密佈囉」

還有網友清晨由海上拍的天空，大林蒲中油廠和林園中油廠上空都是烏煙瘴氣的「共鳴天際」、網友無奈地說，只能「胸懷大陸 、放眼世界 、征服宇宙 、高雄發大財！」

環保局表示，目前還在等前往現場的稽查人員回報，但根據過去的經驗，比較有可能是將水蒸氣當作是空氣污染。

尤其是在濕度高的環境下，廢氣溫度會將大氣中水蒸氣擬結為白色小水滴，而且背光情況下常被民眾誤判為排放空氣污染！

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