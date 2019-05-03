神準？ 打獵子彈射到電纜線 造成千戶大停電

2019-05-03 20:48

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉3、4月陸續發生打獵造成的停電事件，其中一起影響到阿里山鄉7個村與南投縣信義鄉同富村、共1725戶停電，台電公司已向警方備案，如果找到闖禍者，將要求賠償修復費用。

台電嘉義營業處指出，3月12日下午13時30分許，阿里山鄉電桿編號玉山255分75旁架空電纜因民眾打獵致電纜損壞，造成十字村35戶停電，經緊急搶修於14時35分復電，現場找到射擊過彈殼。

4月8日晚上22時05分，阿里山地區電桿自忠74旁架空電纜，因為民眾打獵致電纜損壞，饋線跳脫，彈殼還卡在絕緣體中，造成阿里山鄉中山村、香林村、中正村、樂野村、里佳村、達邦村、十字村與南投縣信義鄉同富村合計1725戶停電。

大停電發生後，台電工程人員抵達事故地點進行緊急因應措施，於當日深夜23時05分復電1702戶，其餘23戶直到隔天中午12時才搶修完成。

台電嘉義營業處強調，遭打獵誤擊的電纜線大多位處偏僻，且產業道路普遍狹隘多彎曲，工程車行經相當危險，而且彈孔不大，要找到真正的彈著點要花不少時間，夜間搶救作業更是艱鉅，呼籲打獵民眾一要避開輸電電纜線經過處，避免再發生停電事故、影響到供電穩定。

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