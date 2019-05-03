30K小資女擁房產稱「買房不難」網友發現真相怒了！

2019-05-03 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕時下大多數年輕人買不起房，政府也注意到並設法解決。不過一名35歲，月入3萬元的女子表示，自己月入30K，月存18K，從18歲存到35歲，已經在桃園買了間350萬元的房子。她表示，「買房並沒有很難」，且讓人有歸屬感。不過卻有網友發現，女子文中有提到「父母歸還多年孝親費」、「老公幫忙付房租」，怒轟「還不是靠爸媽、老公」！

原PO日前在臉書「爆廢公社二館」發文，表示很多買不起房子的人，可能都是想要「買在雙北」，她表示，其實桃園現在有高鐵、火車，也是很好的選擇。她表示，自己月薪3萬多，一個月花1萬2存1萬8，老公幫忙支付房租，而家人則是退還了原PO從18到35歲，近20年來每月給予的5000到1萬元孝親費。「加上我自己存的錢，變成了頭期款」。

原PO表示，這間350萬的房子在桃園市區，是25年的2房舊大樓，自備款存6年就有了，一個月房貸才1萬5000元，等於是房租。她更喊話「我月薪才3萬多而已也敢買房，因為買房子讓我從懶惰變得勤勞而更努力工作，讓我從亂花錢變節檢，買房讓人有歸屬感」，她指出「買房並沒有很難」，也勸大家名牌、汽車都先不要買，省吃儉用拿去買房子最實在。

不過文章PO出後，立刻遭許多網友怒轟「根本花別人的，自己賺的存起來」、「原來是靠老公付租金」、「要先有一對不需要孝親費的父母...」、「我只看到一句話，就是老公薪資付房租」。

也有網友指出原PO說法沒有什麼不對，表示「理財觀念很正確」、「比一些月入10萬的觀念還好」、「我也覺得買房比較重要」，但當中也有些人認為，「這樣降低生活品質，很不值得」。

對於文章造成正反兩極評價，原PO也說明，「有好媽媽跟好老公讓我衣食無缺是事實，但我沒有靠老公跟靠家人，請大家不要以偏概全」。

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