電子媒體跟拍南安小熊野放 林務局研議是否開罰

2019-05-03 17:18

〔記者簡惠茹／台北報導〕南安妹仔台灣黑熊4月30日搭乘黑鷹直升機野放當天，遭媒體壹電視前往跟拍，並在昨天播出獨家報導，報導一出遭質疑恐讓黑熊野放地點曝光，也讓保育工作破功；針對該媒體是否構成違反野保法的情形，農委會林務局表示，等人員下山會釐清事情經過，會再研議是否開罰。

壹電視主播陳雅琳和攝影記者在黑熊野放當天搭上黑鷹直升機，日前發布當天跟拍的新聞影片，影片一出遭台灣黑熊保育協會、關心黑熊的民眾質疑讓黑熊野放地點曝光、媒體占用保育人員機位、保育工作破功，攝影鏡頭甚至在機艙內貼近小黑熊拍特寫，也有人指出違反野保法規定，騷擾野生保育動物。

根據野生動物保育法第18條規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，若違反法規，根據野保法第42條，可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金；致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

林務局保育組長夏榮生表示，參與同仁夥伴最實際了解第一線情況，由於目前隨機相關人員都還在山上，等人員下山後，會請他們就野放過程說明，進一步釐清後再來做後續處理，討論媒體是否有騷擾到台灣黑熊的行為，如果構成騷擾要件，才會依照違反野保法第18條開罰。

夏榮生表示，接下來還會進一步檢討這次野放過程中，需要修正檢討的狀況，作為下次的參考和依據。

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