東吳大學合樂宿舍傳水汙染 自來水驚見紅線蟲蠕動

2019-05-03 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市東吳大學合樂宿舍驚傳有水汙染，造成多名住宿生發生上吐下瀉、發燒嘔吐等症狀，家長質疑校方動作慢半拍，校方則表示上月30號發現紅線蟲後，已立刻停止供水並送水質檢驗。

有學生上月30日在Dcard中發文，表示早上刷牙發現水龍頭的水不乾淨，不少住宿生出現腸病毒症狀，發燒嘔吐等狀況，引起大家討論，懷疑水源出狀況，更有學生PO出寶特瓶內水中有紅線蟲蠕動的照片，還有不少其他蟲類從水龍頭中竄出。

校方對於不少住宿生發生發燒嘔吐等狀況，僅發出公告表示該季節為腸病毒好發期，讓家長氣不過到校理論，質疑校方不在狀況中，處理動作慢半拍。

學生將整起事件PO網，表示學校根本沒想過是水出問題，直到家長到校抗議才正視，依校方處理的態度，令人擔心事後是否會讓家長及學生知道報告結果，是否會有損害賠償。

據《台視》報導，校方表示，已經將水送檢驗，懷疑是地下室的蓄水池有裂縫造成，目前將廢除舊的蓄水池，會搭建新的水塔來因應，盥洗用水已經恢復，但飲用水要等報告沒問題才會重新提供。

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