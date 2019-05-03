加拿大代表拜會林智堅 盼促兩地新創科技加速器深度合作

2019-05-03 14:18

〔記者王駿杰／新竹報導〕加拿大駐台北貿易辦事處芮喬丹（Jordan Reeves）代表與政經暨公共事務處長馬孟凱（Michael McCulloch）拜會新竹市長林智堅，雙方就，雙方就投資、新創產業、招商、2020台灣設計展藝術家交流等議題進行討論；芮喬丹代表指出，加拿大的新創產業加速器去年已進駐台灣，未來持續投入預算協助國內新創企業來台尋找合作夥伴，盼以此為基礎與竹市有更深度合作。

林智堅向芮喬丹代表推薦，他說，希望加拿大的新創產業加速器可與市府有深度合作，竹市擁有5所大學，擁有充沛的高學歷人才庫，相信是加國新創企業最好的選擇；另外，也邀請加國藝術家參與竹市舉辦的2020台灣設計展。

林智堅也不忘向加國駐台代表推薦竹市傳統美食與小吃，並送上「市長帶你吃美食」美食書，希望百年古城的好味道可讓芮喬丹代表留下美好回憶。

芮喬丹代表指出，加國與台灣有許多科技方面的合作，例如AI、IOT及5G技術，他希望加國的新創公司未來可來台尋找合作夥伴、投資者和訂單及在台灣設立據點。加拿大新創科技加速器去年12月在林口新創園正式啟動，未來也希望與竹市府就新創加速器計畫彼此合作。

民政處長張力可指出，加拿大資訊暨通訊產業（ICT）是加國經濟發展主力之一，年產值約713億加元，約占加拿大國內生產總額的4.4%，2017年台灣更是加國電腦暨通訊設備類產品的第5大進口來源；由於竹市科學園區也是以高科技產業為主，雙方有許多產業合作機會，加國也預估將在今年引進近20家加拿大新創公司來台，竹市會持續與加國保持聯繫，盼能促成招商機會。

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