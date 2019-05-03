節能家電補助最高3000元 南投縣府籲民眾把握機會

2019-05-03 12:52

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府為鼓勵民眾使用節能家電設備，實施南投縣設備汰換與智慧用電補助計畫，縣民從4月8日起只要申請汰換家中舊有冷氣及電冰箱，並購買有1、2級能源效率標示的家庭冷氣及電冰箱即能獲得補助，補助金額視購買冷氣的kw數及電冰箱公升數而定，最高補助金額為3000元，實施迄今，申請補助件數巳達1400多件，經費用完即截止，縣府建設處呼籲有需要民眾，儘速辦理，詳情可打049-2248786電話洽詢。

南投縣政府建設處產業發展科表示，南投縣設備汰換與智慧用電補助計畫，從去年10月起分兩階段實施，第1階段針對縣內服務業、公家機關、集合式大樓等汰換空調設備進行補助，經費1840餘萬元；而從4月8日起，一般住家只要申請汰換家中舊有冷氣及電冰箱，並購買有1、2級能源效率標示的家庭冷氣及電冰箱，也能獲得補助，總經費為624萬元。

產業發展科指出，申請補助資格須南投縣用電戶，補助金額將直接匯至申請民眾帳戶，鑑於一般住家申請補助購買冷氣及電冰箱相當踴躍，將把第1階段未用完的經費，用來補助一般住家，讓更多民眾享有此項好康的補助措施，共為節能省電盡分心力。

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