羅東轉運站新建報告 議員批錯誤政策促與鐵路共構

2019-05-03 11:34

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣議會今天請縣府進行羅東轉運站專案報告，副議長陳漢鍾、議員陳鴻禧等人，抨擊羅東轉運站新建工程是錯誤政策，要求通盤檢討，朝鐵路、公路共構方向規劃。縣府表示，羅東轉運站已進入基本設計階段，要與鐵路共構涉及都市計畫變更，涉及時間性問題，還要再作研議。

縣府交通處長林國民在報告時指出，羅東臨時轉運站自民國100年啟用迄今8年，新建轉運站將移置羅東火車站東側都市計畫「交通用地」，距離羅東火車站300公尺。107年12月辦理規劃設計招標作業，今年4月進行基本設計內容規畫，預計11月辦理興建工程發包，110年底完成興建。

縣議員陳鴻禧質疑，羅東轉運站為何規劃在那裡？離火車站300公尺，這距離太遠，且刮風下雨對轉乘會造成很大不便，這是錯誤政策，為何不能配合鐵路高架，將轉運站與火車站共構，這樣做起來會更好。

副議長陳漢鍾指出，羅東轉運站今年就要發包，但結構體何去何從，目前規劃他不認同，轉運站可以離火車站近一點，不要設那麼遠，應考量與鐵路共構，移到300公尺外，這是不對政策，鐵路與轉運站共構，這是溪南縣民期待，縣府要好好做個研究。

縣議員林騰煌說，轉運站工程對宜蘭經濟、交通、觀光發展，影響很大，應與鐵路高架一起規劃，不能變成錯誤政策。縣議員林棋山指出，公務員不能閉門造車、墨守成規，應參考企業界或專業人士意見作為未來政策，不要原地打轉。

縣議員松王淑珍表示，新北有共構經驗，可以幫助宜蘭，縣府應成立跨局處專案平台，除縣府團隊要借用外部專家學者，政策要先定調定位，一開始如果朝共構方向思考，遇到問題可一一解決，如果排斥這個方向，那問題就是問題，縣府涉及「都市計畫變更」，這可以成為問題的藉口嗎？

縣府秘書長林茂盛說，羅東站已進入基本設計階段，唯一疑慮離火車站300公尺如何克服？與鐵路共構可以一氣呵成，讓使用民眾方便連通，可朝這方向思考，但須面對「都市計畫變更」問題，但時間有緊迫性，目前的構想是設置「通廊」，從火車站連結到轉運站。縣府交通處長林國民說，羅東轉運站無法共構問題，主要還是考量交通問題。

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