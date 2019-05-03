廟產爭議也扯出媽祖托夢說 對象是代表會主席

2019-05-03 10:08

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣政壇因總統選舉發燒，頻頻傳出「媽祖托夢說」，引發國人熱議！彰化縣田中鎮信仰中心「乾德宮」廟爭再現糾紛，也扯出「媽祖托夢說」。代表會主席蕭飛龍說，日前他夢見媽祖希望乾德宮的廟務接受代表會監督機制，因此召開代表會解決爭端。

蕭飛龍昨在代表會開議時說，這個夢讓他一夜未眠，因為這是田中鎮的大事，畢竟乾德宮田中媽是全鎮的信仰中心不容許再出現紛紛擾擾的情況。希望透過定期會的討論，讓乾德宮可以恢復過去的管理機制。

他補充說，過去乾德宮在鄭俊雄擔任鎮長時代是由公所管理、代表會監督，如今管理權已非公所和代表會監督。

台下出席的鎮民代表包括蕭家銘、陳瑞德、何在鎣以及列席的乾德宮委員，縣議員蕭淑芬等人紛紛表態支持。

乾德宮的管理權之爭一直未獲解決，爭鬥勢力也分成兩派，前鎮長、現縣議員鄭俊雄極力奔走，該派即將取得合法管理權，但縣府要求其應該通知具有初審權的公所。

代表會主席蕭飛龍開議時說出「媽祖托夢」，讓鎮民更注意到此事。

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