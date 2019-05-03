黑熊野放破功徐國勇被罵翻 山友：謾罵不能解決問題

2019-05-03 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕台灣黑熊「南安小熊」4月30日搭黑鷹直升機至山區野放，當日卻傳出內政部讓壹電視上專機拍攝，台灣黑熊保育協會及「黑熊媽媽」黃美秀昨下午在臉書貼出「騙局」譴責，並擔心這樣的驚擾行為，已讓保育行動破功，內政部長徐國勇昨在第一時間道歉，仍遭到網友砲轟。對此，知名山友「雪羊」說，肯定內政部長徐國勇願意在短時間內承認錯誤，但今天要的是「解決問題」，而不是「把長官罵下台」。

雪羊今天凌晨在臉書上貼文表示，徐國勇在昨晚向國民公開道歉，他對徐國勇在短時間內承認錯誤的態度給予肯定，但在肯定之餘，他希望能看到後續針對「說謊」的咎責動作。雪羊說，「我們要的是一個『臉皮厚到不怕被罵，只會說謝謝指教』，甚至『毫無反應』的政治人物，還是一個願意道歉的政治人物？」

文中指出，如果期待一個願意承擔、道歉並改正的政治人物，但對於已經道歉並承諾願意檢討的政治人物，仍然投以大量情緒性言論與嘲諷謾罵，那他想請問為什麼身為一個檯面上的人物，需要向人民道歉呢？他暗諷高雄市長韓國瑜，反正臉皮厚一點，迪士尼蓋不起來石油挖不到，被罵2天大家就全忘了，「反正我沒有違法，你們拿我怎麼樣？」

雪羊認為，這個社會已經充滿了暴戾之氣，再多添一點並不會對事情有所幫助，今天要的是「解決問題」，而不是「把長官罵下台」，情緒在新聞爆發的時候有使用過就可以了，使用後的效果也已經達到了，而道歉過後的後續，則是靠理性監督。他也謝謝徐國勇願意出來承擔與道歉，但今天人民最在乎的並不是道歉，而是想知道「到底是誰同意壹電視上飛機？」「到底是誰在溝通的時候說謊？」人們期待的是一個「出了大差錯，有辦法把事件來龍去脈講清楚、把做錯事的人找出來、杜絕未來再犯的政府」，就這麼簡單而已。他也說，如果對於一個願意進步與自省的政府，採取「建議與期許」而非「罵死你」的話，將會是一場互信的良性互動。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/