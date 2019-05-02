感人！愛心接力14小時 鑽地鑿洞救出9隻剛出生小狗

2019-05-02 23:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕有母狗在南投市德興國小後門外的排水溝生產，昨日下雨後溝水上漲母狗無法進入，有網友上午開始PO文尋求幫忙，網友不斷轉分享並tag救狗有名的「徐園長」徐文良，徐文良傍晚抵達，經網路直播號召，愛心人士蜂擁而至，鑽水溝的鑿地挖洞的多管齊下，終於救出9隻受困在溝內1、2天的幼犬，看直播的網友感動不已，直稱這是台灣最美的風景。

一名英文名字叫「Angel」的網友一早就在臉書社團PO出母狗哀傷趴在德興國小後門外的馬路，為無法鑽進水溝內救出剛產下的幼犬而顯得焦急與無力，「Angel」說幼犬們昨日還有叫聲，今天叫聲愈來愈微弱，擔心再無法救出牠們就凶多吉少。

網友們熱烈轉分享和轉貼，並有人tag愛心救援狗全國有名的「徐園長」徐文良，徐文良下午趕到，愛狗的善心人士也陸續抵達，但圓形的溝洞只能容納身形弱削的人鑽入，「徐園長」根本無法進入，經內興里長劉坤印及陸續趕來的民眾奔走，終於有2男1女接力鑽溝救狗。

由於這些幼犬在溝內的位置距溝口有10多公尺，溝內空氣稀薄，又都是爛泥和髒水，第一個進入的先生救出1隻幼犬爬出後不斷喘氣，表示裡面空氣很少，大家都為他鼓掌，徐文良也頻向他道謝。

第2、3位分別進入救狗的1女1男，也冒生命危險鑽入，救援很辛苦，為了怕他們發生危險，後來施工用的送風管也來幫忙，終於救出7隻小狗。但就在幫這些小狗清理和餵食時，大家聽到水溝內又傳出微弱的狗叫聲，才知原來還有1隻沒救出來。

由於該隻受困小狗的位置更裡面，人無法爬入，在經得地主同意後，有善心的人士帶來鑿地工具，在馬路挖出一個洞後，又費了很多功夫才將「小8」救出，想不到救援人士不久又拉出一隻。

徐文良救援過程都開直播，網友不斷留言鼓勵，有人說「媒體不要再報選總統的事！這種感人的故事的才值得報啦！」，也有人說「好想哭，實在太感動了！」。而觀看直播的人數一度接近3萬人，有網友說「第一次看直播，想不到就看到這樣感人的畫面」。

內興里長劉坤印全程在現場幫忙，救援行動在深夜10點許完成，徐文良一一在感謝所有參與的人士，並允諾明天會再努力找尋狗媽媽來哺餵、照顧這些毛小孩。

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