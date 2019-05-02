黑熊野放遭媒體登機跟拍 徐國勇上臉書道歉了

2019-05-02 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕台灣黑熊「南安小熊」上月底至山區野放，不過「壹電視」卻以「拍攝黑鷹直升機專題」為由，不但隨機跟拍野放過程並發布新聞使野放地點曝光，此舉遭民眾與保育團體痛批。內政部長徐國勇晚間在臉書上發文表示，對於媒體安排不周延感到很遺憾及抱歉。

徐國勇表示，在知道南安小熊返鄉需要內政部協助運送後，特別協調空勤總隊支援，「感謝空勤總隊的全力配合，空勤總隊平日辛勤卻低調，我希望他們的付出能讓國人知悉，沒想到一番美意，卻因媒體安排不周延而造成後續問題，我們有未盡妥適之處，對此感到很遺憾及抱歉。」

徐國勇說，內政部會記取此次教訓，並加強保育知識與作為。也感謝台灣黑熊保育協會和各界的指正。

有網友在底下留言表示，「部長是否可以對外說明一下為何會給獨家？而且媒體可以穿上空勤制服？做錯了道歉是有擔當，負責任的表現，值得肯定。但獨家到底是怎麼回事啦？」；「你們真的大錯特錯！！小熊有任何問題你們絕對難辭其咎！」；「在保育界，有些事不要宣傳就是最好的宣傳.....」；「很感謝空勤總隊，但請公布那個安排媒體穿空勤總隊制服，以及那個跟黃老師團隊說拍攝是與小熊計畫無關的那些人的處理方式⋯」

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