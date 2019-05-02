重慶南路書店街沒落...台北45年老字號「建弘書局」將熄燈

2019-05-02 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕 台北市重慶南路曾是知名的「書店一條街」，如今因大環境改變、書市沒落，不少老字號書店都紛紛歇業。已經營45年的老字號「建弘書局」也貼出結束營業清倉公告，表示即將吹熄燈號，令人十分難過與不捨。

由於國人閱讀習慣改變，網路購物興起，書市逐漸慘淡。原本有逾百家書店林立的重慶南路上，書店紛紛遭到各家商旅取代，從「書店街」搖身變成「商店街」。

已經有45年歷史的建宏書局日前也因受到大環境影響，日前在店外玻璃窗上貼出結束營業公告，表示由於租約到期、房屋改建，即日期全館79折起進行清倉大拍賣。建宏書局不捨表示，「心中很不捨，也很難過，請大家有空回來看看」，也透露「門市雖然即將結束營業，但建弘出版社和建弘網路書局會繼續為大家服務」，建宏書局最後也表示：「萬分感謝各界45年來的支持與指教」。

對此，有網友相約表示「該走一波了」，也有網友不捨表示「辛苦了！能撐這麼久」。

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