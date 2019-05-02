無所不能！桌布放「師父」 紫衣信徒手機失而復得

2019-05-02 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕有網友今（2日）在馬路上撿到一支手機，結果意外發現該手機桌布放的竟然就是「佛教如來宗」創辦人「妙禪」本人，讓他頓時不敢相信，直言「這手機主人到底是有多愛sea food」，而事後過沒多久失主就打電話來要求拿回手機，讓該名網友也忍不住笑說，原來「相信sea food」，連手機掉了都還可以撿回來！

網友今在臉書社團「爆廢公社」PO出照片並寫道，「到底是有多愛sea food？才會把sea food的照片放在桌面上...」。從照片中可見，這支手機的背板雖然碎裂的相當嚴重，但螢幕正面卻毫髮無傷，打開還可以看到桌布裡的「妙禪」，正面帶微笑向自己揮手，有網友就笑說，這其實是「師父用手擋住螢幕」，成功讓手機正面沒受損，而在師父的加持下，最後這名失主甚至還能順利找回她的手機。

許多網友紛紛留言，「妙禪發威」、「感恩師父，讚嘆師父」、「我看到這種桌面的話，一定放回地上讓車輾」、「有拜有保佑」、「桌布立馬換sea food，保護殼貼膜都省了」，另還有網友指出，「我同事桌布也是這張，幹部級不解釋」。

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