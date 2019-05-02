橋頭殯儀館擴建說明會 居民反對外地人坐享其成

2019-05-02 23:11

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄橋頭殯儀館設施不足，高雄市政府殯葬處打算擴建，今天在橋頭區公所舉辦說明會，有居民怒指殯儀館燒紙錢造成空污、做法事誦經噪音等問題，強烈反對擴建，也有居民說不反對擴建，但反對外地人坐享其成、使用殯葬設施。

說明會今天上午10點在橋頭區公所3樓大禮堂舉行，由殯葬處長黃順成主持，高雄市議員高閔琳、黃秋媖、方信淵、宋立彬等人均到場關切。

殯葬處簡報指出，橋頭殯儀館現有設施不足，打算在現址東北邊的4公頃用地擴建，包括增設禮儀廳、冷凍室、停柩室、法事間和環保金爐等。黃順成強調，擴建設施絕對沒有火化場，相關設施也一定符合環保、空污、噪音和交通動線等規定。

與會居民爭相發言，農田在殯儀館周遭的農民抱怨說，殯儀館一大早做法事誦經的噪音惱人，燒紙錢造成的空氣污染很嚴重，強烈反對擴建，要求殯葬處管一管；也有居民說不反對擴建，但反對外地人坐享其成、使用殯葬設施，要求殯儀設施僅限橋頭人才能使用。

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