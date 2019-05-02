東石福海宮夜燒王船 揪遊客週日一起熱鬧一整天

2019-05-02 22:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉塭港福海宮主祀五府千歲及三奶夫人等神明，一年一度的王船大典儀式將於農曆4月1日（國曆5月5日）也就是週日登場，今年的爐主蔡茂記今天受訪時說，有別於東石鄉其他王船信仰，福海宮燒王船的時間是晚間10點進行，恭送代天巡狩遊天河，當天全庄都會相當熱鬧，歡迎遊客們也來熱鬧一下。

東石王船信仰興盛，有塭港福海宮、網寮鎮安宮、型厝寮福安宮、副瀨富安宮和東石先天宮等。蔡茂記說，塭港地區早期地名罟寮，清代時有3桅帆船飄來岸邊，內有神像，居民們將船內的李府王爺、池府王爺、三奶夫人、吳府淵王、福聖公等神像迎到庄內奉祀，後來開始有燒王船的儀式。

信眾相傳，曾有女子精神錯亂多時，輾轉尋求三奶夫人協助，但求事信眾半信半疑，後來乩童顯威，指示辦理法會等，女子逐漸恢復神智，相關神蹟也廣為流傳。

王船大典在週日早上進行迎請客王、安五營、點眼等儀式，全庄人都會參與，相當熱鬧，當天民眾還會虔誠的求取船頭水，需先向神明稟明用途，擲出聖筊即可取得船頭水，而且至今仍維持由信眾扛船送王的特色。

蔡茂記說，福海宮的王船名稱由爐主來取名，只要最前面有「金」字即可，今年王船名字以他的名取為「金茂記」，希望傳統儀式能更廣為人知，已邀請立法院長蘇嘉全、縣長翁章梁、鄉長林佳瑩及立委蔡易餘等貴賓等參與晚間送王的燒王船儀式，也歡迎民眾一同來逗熱鬧。

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