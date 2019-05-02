當鳳梨與上紙張 竟激盪出令人讚嘆文創

2019-05-02 23:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大樹區鳳梨馳名，九曲國小與當地文化協會、藝術工作者合作，利用鳳梨纖維製成的鳳纖紙手寫文字、書法、刻印、在地風土小書，並結合三和瓦窯、大樹數位機會中心，開創在地社區文創。

高市立圖書館與九曲國小將於4日上午9時起，在大樹圖書二館辦理「鳳梨萌校園開幕展暨造紙體驗」活動，展出九曲國小學生鳳纖紙藝術創作外，並安排鳳纖紙造紙體驗及紙藝創，民眾也可體驗新興數位科技「鳳纖紙雷雕技術」。

九曲國小校長蕭速農得知，利用鳳梨葉或鳳梨皮纖維當原料，可以製成紙質各異的鳳纖紙，而鳳梨又是大樹知名農特產，因而興起推廣文創想法，並與當地文化協會、藝術工作者合作開發。

永豐餘久堂紙廠支援鳳纖紙開發技術，從鳳梨葉或鳳梨皮纖維原料採集、解纖製漿、漂白、打漿到實際手抄，完成一張張紙質各異的鳳纖紙，也融入環保再利用理念，大家集思廣益開發一系列的「鳳纖紙奇幻旅程」課程，希望能從學習中落實生活美學的實踐。

圖書大樹二館主任許傑勝指出，鳳纖紙上可以手寫文字、書法、刻印、在地風土小書、荔枝筆在地圖騰或做成包裝袋、鳳纖紙古銅磚拓等，且結合三和瓦窯的砌磚與瓦花拼貼創作，將紙的意象轉化，體現在地多元的藝術韻味，成為大樹特有文創。

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